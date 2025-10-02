11月の七五三を前に静岡県三島市の三嶋大社で千歳飴の袋入れ作業が行われました。 【写真を見る】七五三を前に静岡県三島市の三嶋大社で行われた千歳飴の袋入れ作業 千歳飴の袋入れ奉仕には神職や巫女のほか、地元の婦人会など約35人が集まりました。参加者は、子どもの健やかな成長を願いながら紅白の千歳飴を袋に詰めていきました。 ＜巫女 安齋優さん＞ 「七五三参りを迎えられるお子様とご家庭の方が皆さん健康で、心豊か