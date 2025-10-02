9月下旬、静岡県掛川市内21あるすべての小学校で1年生から3年生までの通知表が2026年度から廃止されることが正式に決まりました。自治体単位では、静岡県内初めての取り組みとなる通知表の廃止、その背景には、教育現場を取り巻く大きな変化があります。 【写真を見る】教育のDX化が進む、静岡県掛川市の小学校 掛川城の近くにある市立第一小学校、3年生の授業です。児童が使っているのは、タブレット端末。アプリを使って割り算