熊本県内初という学習塾にKKT飯田アナウンサーがお邪魔しました。（飯田嘉太アナウンサー）熊本市中央区水前寺に来ています。「県内初の学習塾」というキーワードですが、何が初めてなのか？…大きなヒントは塾の前の看板にあります。「台湾・教育･･･」と書いてありますが、「台湾進学教育センター」という意味なんです。塾を経営する矢野優作さんです。どんな塾なんですか？（矢野優作さん）「台湾