¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤ÎG3¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¶¥Áö¡×¤Ï2Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àä¹¥ÏÈ¤ÎÅÄ¸ýÀá»Ò¡Ê44¡á²¬»³¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£9·î13Æü¤Î»ùÅçG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËÂ³¤¯º£Ç¯3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÊÄÌ»»76²óÌÜ¡£ÂçÂ¼¤Ç¤Ï2023Ç¯10·î15Æü¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè13Àï°ÊÍè4²óÌÜ¡Ë¡£2Ãå¤Ë±óÆ£¥¨¥ß¡¢3Ãå¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê»ÙÉô¤ÎËÌÂ¼Ç«¡¹¤¬Æþ¤ê¡¢3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã3¡ä¡ã6¡ä¤Ï2630±ß¡Ê9ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¤ÇÅÄ¸ý¤Ï¡Ö