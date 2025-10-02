東京・町田市で女性が刺され死亡した事件で、被害者の娘が取材に応じました。「今も現実として受け止められない」「母が一番無念だと思う」と話しました。■被害者の娘「かわいそう、かわいそうしか」突然、母の命を奪われた女性。亡くなった秋江さんの娘（2日午前）「まさか最期がこういう感じだとは、自分（母）も思ってないだろうし、私もそうですし…痛かっただろうなって。とりあえずかわいそう、かわいそうしか。痛かったよ