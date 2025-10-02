秋田県鹿角市で２日午前、クマによる人身被害が３件相次ぎ、７０〜８０歳代の男女３人が襲われた。３人とも命に別条はない。消防によると現場は半径５キロ圏内で、３人を襲ったクマは別々の個体とみられる。鹿角署によると、同市十和田大湯で午前９時４０分頃、畑にいた会社役員の男性（７６）がクマ１頭に顔や右腕をひっかかれた。午前１０時５０分頃には、同市十和田山根の畑で農作業中だった無職女性（８３）がクマに頭や胸