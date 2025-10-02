日本テレビは２日、夕方のニュース番組「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」の公式ＨＰで、９月２９日に放送した内容について注意喚起をした。「おしらせ」として「９月２９日に放送した『奈良公園の鹿への暴力』に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです。なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます。」と理解を求めた。