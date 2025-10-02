【その他の画像・動画等を元記事で観る】ヴォーカルの atsuko、ギター＆アレンジの KATSU から成るアニソンシーンで絶大な支持を得るユニット、angela。本日10月2日22:00より放送開始となるTVアニメ『不器用な先輩。』のOPテーマ「不器用なI love you」を含む新録５曲に加え、レーベルメイトである蒼井翔太とのコラボ曲「晴れのちハレルヤ！」、大人気曲のカバー「JUST COMMUNICATION」などバラエティーに富んだ全11曲を収録する12