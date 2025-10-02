前の話を読む。義父は家族だからと歯ブラシまで共有する人だった。妻は義父のことを夫に相談すべくマンションに行くと、見知らぬ女性が室内にいて…。■あなたは誰？■大混乱！■夫が帰宅！■夫の言葉を信じるべき？夫しかいないはずのマンションの室内から、見知らぬ女性が現れました。驚きで声も出ない妻を前に、その女性はなぜかまったく動じていません。さらにもうひとり、知らない女性が姿を見せます。次々と目にする光景に、