タレントの石原良純が２日、都内で行われた、菊川怜の主演映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜」（１０日公開、篠原哲雄監督）の公開記念イベントに出席した。クイズ番組などで共演経験のある菊川から「おいしい日本酒を飲ませてあげる」と誘われ、第一次産業を応援する同シリーズのイベントにゲスト出演。日本酒での乾杯後は「瓶を置いておいてください。勝手に飲むから」とおねだりすると、スタッフが石原の横に日本