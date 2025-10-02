※政府機関閉鎖による影響で米新規失業保険申請件数、耐久財受注、製造業新規受注の発表延期 21:45 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、商工会議所年次会議出席 23:30 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント「進化するエネルギーと政策」出席 3日 0:35 シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント講演 1:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州安定機構（ESM）会議出席 2:00