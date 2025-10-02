脚本家の三谷幸喜氏（64）が1日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演。「友達が少ない」と語り、その中でも友人と認識している女性芸能人について語る場面があった。三谷氏は登場早々「僕、友達いないんですよね」と発言。しかしながらパーソナリティーの元乃木坂46でタレント・山崎怜奈とはメール友達だそうで、「ちょっとうれしかった。あ、友達なんだなって」と語った。