日本テレビは2日、奈良公園のシカを巡り、現地ガイドらが「攻撃的な観光客は見かけない」などと答えるニュースを放送したことに関し「取材で確認が取れた情報」との声明を発表した。ネット上で「やらせ」などの投稿が相次いでいた。