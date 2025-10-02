女子ディビジョン随一のコスプレ女子レスラーによる、タイトル戦線への宣言布告。美しいニュールックと挑発的すぎる暗号メッセージに、ファンからは「意味不明だけど最高」「ついに動いた」と大騒ぎになった。【画像】クオリティが高すぎる“バキバキ腹筋”新コスチュームWWEの人気女子スーパースター、ゼリーナ・ベガが、セクシーなニュールックとともにXに投稿した一文でファンをざわつかせている。ゼリーナは黒白ツートン