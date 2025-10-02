（宜蘭中央社）沖縄県石垣市は2日、姉妹都市提携30周年を迎えた北東部・宜蘭県蘇澳鎮との間で、協力覚書と「災害対応に関する国際協力協定」を締結した。石垣市の中山義隆市長が同日、蘇澳鎮公所（役場）を訪問し、李明哲鎮長と共に署名した。石垣市と蘇澳鎮は1995年9月に姉妹都市提携を締結した。協力覚書は長年の交流で育まれた絆を礎として協力関係を一層強化し、経済や観光、教育、スポーツなど幅広い分野の発展とその促進に寄