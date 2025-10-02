（東京中央社）大井川和彦茨城県知事は2日、台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）を訪問し、李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）に対し、洪水被害に見舞われた東部・花蓮県への義援金100万円の目録を手渡した。李代表は、被災者にとって大きな励みになると感謝を示した。大井川知事は義援金について、「一刻も早い行方不明者の発見と復旧に少しでも役に立ってほしい」と語った。また今回の被災地で活躍する「シャベル・スー