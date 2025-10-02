（東京中央社）千葉県の幕張メッセで3日まで開催中の展示会、メディカルジャパン東京に「台湾メドテック・イノベーションパビリオン」が設けられている。公的研究機関の工業技術研究院（ITRI）が、スマート医療関連企業など10社を率いて出展した。ITRIの報道資料によれば、パビリオンでは人工知能（AI）を活用した医療ソリューション（解決策）、デジタルヘルスケア、先端医療機器、医療用ナビゲーションシステムなどを紹介してい