（宜蘭中央社）洪水被害があった東部・花蓮県光復郷の被災地で1日、車の中に閉じ込められていた犬が8日ぶりに救出された。ボランティアに訪れていた高校生が見つけた。救出後、動物保護団体に引き渡された。洪水は9月23日、台風18号に伴う大雨で、地区を流れる河川の上流にあるせき止め湖から水があふれ出したことにより発生。土砂混じりの水が市街地に流れ込んだ。軍やボランティアによる泥の除去などが10月に入っても続いている