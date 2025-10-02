【その他の画像・動画等を元記事で観る】 写真家・蜷川実花が、MAZZELのメンバーNAOYAのビジュアルムービー＆写真をディレクション。NAOYAの妖艶かつ繊細な表情と、蜷川のどこか毒を感じさせる独創的な色彩美が融合した唯一無二の作品が完成した。 ■唯一無二の作品が完成 ビジュアルムービーはMAZZELオフィシャルYouTubeチャンネルで公開。ムービー内で撮影された写真は、MAZZELオ