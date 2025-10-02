中国スポーツメディアの直播吧は2日、10日の国際親善試合パラグアイ戦と14日の同ブラジル戦に臨むサッカー日本代表メンバーについて取り上げ、MF久保建英、MF遠藤航、MF堂安律、MF南野拓実らが順当に選ばれた一方で、MF三笘薫は招集外となったと伝えた。日本代表メンバー【GK】早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）【DF】長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺