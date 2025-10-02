◇パ・リーグ西武ーオリックス（2025年10月2日京セラD）西武のドラフト1位・斎藤大翔（ひろと＝18）が出場3試合目、5打席目でプロ初安打をマークした。「9番・遊撃」でスタメン出場し、4―0の2回1死で中前打。追い込まれながらもオリックス・曽谷の低めのスライダーを捉えた。「今年中に何とか（安打を）出したいと思っていたので、うれしかった。（記念の）ボールは両親に送りたい」金沢（石川）から24年ドラフト1