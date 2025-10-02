「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）ヤクルトが今季の阪神との最終戦で敗れた。試合後は今季限りで退任する高津臣吾監督に、阪神・藤川球児監督から花束が贈呈された。ともに背番号「２２」をつけクローザーを務めた２人は言葉を交わした後、藤川監督は背中の「２２」番を指さしながら、何かを語りかけていた。２１、２２年に連覇を果たした名将に敬意を表し、甲子園は「高津」コールに包まれた。