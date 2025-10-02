お笑いコンビ「チュートリアル」徳井義実（50）が2日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。大阪府の吉村洋文知事が、訪日客の消費免税廃止を要望したことについて私見を述べた。吉村知事は9月30日、オーバーツーリズム（観光公害）対策の財源にあてるためとして、訪日外国人の消費税免税の廃止や、国際観光旅客税（出国税）の税率引き上げを盛り込んだ要望書を国に提出した。番組でこの話