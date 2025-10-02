放送作家の新野新さんが9月25日に死去したことを、「二番弟子」の白尾誠氏が自身のSNSで伝えた。【写真】3ヶ月前…卒寿を祝う会で笑顔を見せる新野新さん白尾氏は「令和7年9月25日20時02分我が師匠、新野新が老衰にて安らかに旅立ちました」と報告。「故人の遺志により、葬儀はご家族のみで執り行われました」とし「事後のご通知になりましたこと何卒ご容赦頂きたくお願い申し上げます」と伝えた。「『小バラ色の人生』を