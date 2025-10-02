狂言師で和泉流二十世宗家の和泉元彌が主演する舞台「ＰＲＩＮＣＥＳＳＴＯＫＵＧＡＷＡ」が２日、東京・赤坂の草月ホールで開幕した。浅井３姉妹を描いた時代劇シリーズ３部作の最終章となる今作。三女・江（藤井凜華・倉田瑠夏）が嫁いだ徳川家を中心に描きながらも、浅井家を回顧する物語が展開されるオリジナルストーリーとなっている。１、２作目に引き続き、３年連続で主演として浅井長政役を務める和泉。上演前の取