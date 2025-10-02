「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）ヤクルトが今季の阪神との最終戦で敗れた。先発した青柳は移籍後初めて甲子園で先発したが４回１／３を投げて２本塁打を含む６安打を浴び、ＮＰＢ復帰後ワーストの６失点と炎上。今季ラスト登板で初勝利をつかむこともできなかった。立ち上がりから制球が乱れ、安定感を欠いた。初回は佐藤輝に犠飛を打たれて先制点を献上した。三回は前川に右中間に３ランを浴び、ぼうぜんとし