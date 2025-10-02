ロシアによる軍事侵攻で日本に避難しているウクライナ国籍の女性弁護士が、「外国法事務弁護士」として第一東京弁護士会に登録されました。ウクライナ国籍の弁護士の登録は初めてです。第一東京弁護士会に2日、「外国法事務弁護士」として登録されたのは、ウクライナ国籍のイリーナ・ウリバチョバさん（42）です。イリーナさんはロシアとの国境に近いウクライナ北東部の出身で、軍事侵攻から逃れて2022年4月に来日しました。弁護士