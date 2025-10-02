部下の既婚男性との密会問題の渦中にある、前橋市の小川市長は市議会に対し、自らの出処進退を明らかにすると説明しました。【写真を見る】“ラブホテル密会”について市長「色んな場所探したが…」前橋市長「10ー0で私が悪い」部下の既婚男性とホテルで繰り返し密会していた問題が紛糾する、前橋市の小川晶市長（42）。2日、2回目となる議会への説明を非公開で行い、その2時間後に報道陣の前で自身の進退について述べました。小川