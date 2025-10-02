「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）阪神はレギュラーシーズン最終戦を記録ずくめの圧勝締めとした。初回、先頭の近本が右翼線への二塁打を放ち、佐藤輝の特大の左犠飛で１点を先制。佐藤輝はこれで１００打点に到達し、球団生え抜きでは２０１０年・鳥谷以来、７人目となった。１点リードの三回２死一、二塁は前川が今季１号３ランを放った。ヤクルト・青柳の１４１キロ直球を振り抜いて右中間へ。１４３試合目で