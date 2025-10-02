映画コメンテーターでタレントのLiLiCo（54）と夫の元純烈・小田井涼平（54）が2日、都内で行われた、映画「ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜」（24日公開）公開前トークイベントに登壇した。2人は同映画にちなんだレッドの差し色コーデで登場。LiLiCoはこの日のためにジャケットを新調したことも明かし、「なかなか一緒に舞台あいさつをすることないので、気合を入れました」と笑顔を見せた。仲良しカップルで知られ「夫婦は嫌なところ