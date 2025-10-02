桜井凜（25）が2日、東京・草月ホールで開幕の舞台「PRINCESS TOKUGAWA」で初舞台を踏んだ。23年「PRINCESS TOYOTOMI」、24年「PRINCESS KYOUGOKU」に続く3部作で、桜井は伊賀忍者・歩き巫女の望月帰蝶を演じた。囲み取材に応じ「今回、参加させていただくにあたって、2年間つないできたものの最終章。お稽古場から心が震えるような、大きな素晴らしい作品に関わらせていただき、宝物になった」と感激した。桜井は「時代劇は、幼い