音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の元ボーカルで、２０２３年７月に第１子となる男児を出産したアーティストのコムアイが、家族３ショットを披露した。２日にインスタグラムのストーリーズを更新し「愛しい人へお誕生日おめでとう」などと英語でつづる。この日は、パートナーである映画監督で文化人類学者の太田光海氏の３６歳の誕生日で、太田氏のアカウントをタグ付けし、赤ちゃんと３人で記念撮影した。コムアイは２０