大相撲秋場所で右膝を負傷して途中休場した大関・琴桜（佐渡ケ嶽）の現状について、師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が２日、両国国技館で取材に応じた。琴桜は秋場所１４日目の９月２７日、「右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷により全治３週間の見込み」との診断書を提出して休場した。佐渡ケ嶽によると、同２９日に磁気共鳴画像（ＭＲＩ）検査やＣＴ検査を受け、「断裂部分はなかった」という。組織の修復を図るＰＲＰ