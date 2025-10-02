大相撲で新十両が決まった五島改め藤凌駕（ふじりょうが、藤島）が２９日、東京・両国国技館で新弟子が通う相撲教習所の卒業式に出席した。１日に新十両昇進が発表されたばかり。教習所に着くと、教習所の同期生たちから「関取、お疲れさんでございます」と迎えられたという。「いや、まだ早いなと（苦笑い）。でも同期の子たちが、自分のことを応援してくれてすごくうれしく思いました。引退までしっかりこの関係を大切にした