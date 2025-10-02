◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神の藤川球児監督（45）が、今季最終戦となった2日のヤクルト戦（甲子園）後のセレモニーで、日本一への抱負を語った。これまでの声援に感謝しつつ「凄い光景をベンチから見ていました」と語り、「でも、この後、15日からファイナルステージが始まります。（バックネット裏に）先のことを言うのはあまり好きではありませんが、あそこのバックネット裏の2023年の隣