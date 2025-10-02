◇セ・リーグヤクルト２―６阪神（2025年10月2日甲子園）甲子園球場での最後の指揮となったヤクルト・高津臣吾監督（56）に阪神の藤川球児監督から試合後に花束が贈られた。現役時代は同じクローザーとして活躍した2人。監督としての背番号も同じ「22」。ホームベース付近で花束を渡される際、藤川監督が背中を見せて“同じ番号です”と伝える場面もあった。高津監督からも言葉を贈り、最後はツーショットで記念写真