２日午後４時１５分頃、東京都大田区大森北のＪＲ大森駅北口のエスカレーターで「上から人が落ちてきた」と１１０番があった。警視庁大森署によると、３０歳代男性が上りエスカレーター内で転倒し、後方にいた４０歳代男性と、３０歳代女性が巻き込まれて、３人とも軽傷を負った。大森署幹部によると、最初に転倒した３０歳代男性は、酒に酔っていたとみられ、「なんで落ちたのか覚えていない」と説明しているという。同署が詳