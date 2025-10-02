ヤクルト戦に先発した阪神・村上＝甲子園阪神の村上は7回2失点でリーグトップに並ぶ14勝目。制球良く8三振を奪い、奪三振数はリーグ単独トップに立った。佐藤輝は一回の先制犠飛で100打点に到達し、五回には40号2ランを放った。ヤクルトは青柳が6失点と崩れた。5回阪神1死二塁、佐藤輝が右越えに40号となる2ランを放つ＝甲子園