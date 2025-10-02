めぐみさんが好きだったという絵本を手に、取材に応じる早紀江さん＝２日、川崎市川崎区北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（１３）＝が５日に６１歳の誕生日を迎えるのを前に、母早紀江さん（８９）が２日、川崎市で報道陣の取材に応じた。思い出の品としてまな娘が好きだった絵本を持参し、「今でも必ず取り返してもらえるんだということを信じている」と訴えた。４日に選出される予定の自民党新総裁へは「拉致問題を