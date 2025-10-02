新デザイン＆専用グレードで進化したルーテシアルノー・ジャポンは2025年10月2日、フランスの代表的な5ドアハッチバック「ルーテシア」のマイナーチェンジモデルを発表しました。新しいルノーデザインをまとい、スポーティで上質な「エスプリ アルピーヌ」グレードを新設定し、デザイン・走り・装備のすべてを進化させています。フルLEDヘッドランプと新デザインのフロントグリルで精悍さを増したルノー新型「ルーテシア」【画