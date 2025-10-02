音楽フェス「ＳＡＭＵＲＡＩＳＯＮＩＣ２０２５」「ＧＩＧＡＧＩＧＡＳＯＮＩＣ」の公式サイトとＸアカウントは２日、「≠ＭＥ」、「≒ＪＯＹ」、「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」、「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の出演が困難になったと発表した。≠ＭＥと≒ＪＯＹは１８日の「ＧＩＧＡＧＩＧＡＳＯＮＩＣ」、ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲとＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴは１９日の「ＳＡＭＵＲＡＩＳＯＮＩＣ」に出演