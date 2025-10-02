10月2日、船橋競馬場で行われた11R・マリーンカップ（Jpn3・3歳上牝・ダ1800m）は、張田昂騎乗の5番人気、プラウドフレール（牝3・船橋・川島正一）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のメモリアカフェ（牝3・美浦・柄崎将寿）、3着に2番人気のプロミストジーン（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:53.6（稍重）。【動画】船橋プラウドフレールがJRA勢撃破…マリーンカップJRA勢撃破張田昴騎乗の5番人気、船橋所属