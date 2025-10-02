安曇野市の小学校では、全校児童が力を合わせて地域の大切な水路をきれいにしました。泥の中、ごみを探すのは、安曇野市の豊科南小学校の児童たち。学校のすぐ近くで行われたその名も「拾ケ堰（じっかせぎ）クリーン大作戦」２日、全校児童およそ650人で拾ケ堰や周辺の道路などのごみ拾いをしました。拾ケ堰は、200年以上前の江戸時代に整備された全長15キロの農業用水路。「世界かんがい施設遺産」に登録され、米どころ・安