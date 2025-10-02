◇セ・リーグ阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神の近本がリーグトップの32盗塁で全日程を終えた。4年連続6度目の盗塁王は確実。入団7年でこのタイトルを逃したのは21年だけ。2位の中日・上林は全日程を終了して5差の27個。試合を残す広島、ヤクルトの選手が近本を超えるのは現実的ではない。この日は4打数1安打で盗塁を試みる機会はなかった。