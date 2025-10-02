2日午後8時41分ごろ、広島県、山口県、愛媛県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊予灘で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、広島県の呉市と江田島市、それに大崎上島町、山口県の周防大島町、愛媛県の西条市、松山市、久万高原町、八幡浜市、そ