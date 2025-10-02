前橋市の小川晶市長（４２）は２日、既婚の男性職員と複数回ホテルに行ったと週刊誌（電子版）に報じられたことを受け、全市議３８人に再度経緯を説明した。市議からは進退に関する質問が相次いだが、終了後に取材に応じた小川市長は「市民の声を受け止めながら、支援者や弁護士と相談する時間をいただきたい」と述べるにとどめた。市議への説明は９月２６日に続いて２回目。冒頭を除いて非公開で行われ、事前に各会派から寄せ