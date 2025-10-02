相次ぐヒグマ出没を受け、札幌市が開いた会合＝2日午後、同市札幌市は2日、市内でヒグマ出没が相次いでいることを受け、今後の対策を検討する会合を開き、今秋の木の実の不作が一因だと報告した。北海道警や猟友会も参加し、専門家からは、増加した個体数を駆除などで減らすことも選択肢との意見が出た。市によると、9月中にヒグマの目撃、足跡やふんによる痕跡の確認などが計71件あった。昨年同時期比5倍超で、過去10年の月間