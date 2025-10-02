気温が下がると恋しくなるおでん。その主役である大根が、小型化する異変に見舞われています。取材班が向かったのは、東京・品川区の戸越銀座商店街です。朝晩の肌寒さが身に染みる秋を迎えた今、老舗のおでん専門店で一番人気のネタといえば、だしがたっぷり染み込んだ大根に他なりません。これからさらに寒くなる冬に向け、おでんの売り上げアップが見込めるはずですが、店からは悲鳴が上がっていました。後藤蒲鉾店・後藤直美さ