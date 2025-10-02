スポーツネットLAのワトソンさんがシャンパンファイトを取材【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に勝利し、地区シリーズ進出を決めた。試合後のシャンパンファイトではびしょ濡れになりながら取材を続ける美人レポーターが話題になっていた。この日、「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手は6回1死一、三塁