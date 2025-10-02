山形県では、大雨のおそれはなくなりました。２日夜遅くにかけて、落雷や突風、急な強い雨、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の今後の天気 ［気象概況］気圧の谷が東北地方を通過しており、上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の寒気が流れ込んでいます。東北地方では、２日夜遅くにかけて、大気の不安定な状態が続く見込みです。［防災事項］山形県では、大雨のおそれはなくなりました。２日夜遅